Арестована директор «Кировского водоканала» – ее предприятие задолжало 634 млн рублей

Директор МУП «Водоканал Кировского района» Марина Сойтонен отправлена под домашний арест. Ее подозревают в заключении экономически необоснованных и невыгодных контрактов, из-за которых задолженность водоканала превысила 634 млн рублей, а в его адрес подано заявление о банкротстве.

По версии следствия, в процессе присоединения к ГУП «Леноблводоканал» директор МУП «Водоканал Кировского района» Марина Сойтонен заключила несколько сделок с коммерческими фирмами, превышающих 10 % от уставного капитала предприятия. Контракты нужно было предварительно согласовать с учредителем – районной администрацией. Согласование не проводилось.

Марине Сойтонен предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).