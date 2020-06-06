Дрозденко: Произведения Александра Пушкина сопровождают нас всю жизнь

Губернатора Ленобласти поздравил жителей региона по случаю Пушкинского дня России — Дня русского языка, отмечаемого 6 июня.
Как отметил тезка великого поэта — глава 47 региона Александр Дрозденко, для жителей Ленобласти имя Александра Сергеевича Пушкина имеет особое значение — с ним связано немало памятных мест в регионе. Это и поселок Суйда Гатчинского района, где жил и обрел вечный покой прадед поэта Абрам Ганнибал. Там же родилась няня поэта — Арина Родионовна. В усадьбе Приютино Всеволожского района, Пушкин встретил младшую дочь Олениных Анну и посвятил ей не одно стихотворение.
Пушкинский день отмечается ежегодно 6 июня в день рождения поэта. 6 июня 2020 года исполнится 221 год со дня рождения поэта, к сожалению, из-за эпидемиологической обстановки в мире в этом году широкие празднования Пушкинского дня под вопросом.
В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». В этот день проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству этого великого поэта, литературе и русскому языку. В 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка.