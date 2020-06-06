Дрозденко: Произведения Александра Пушкина сопровождают нас всю жизнь

Губернатора Ленобласти поздравил жителей региона по случаю Пушкинского дня России — Дня русского языка, отмечаемого 6 июня.

«С малых лет мы открываем для себя красоту и богатство русского языка в сказках Пушкина. Мы взрослеем вместе с его творениями, где возвеличены красота России, верность своему Отечеству и любовь к родной земле», — сказал в своем поздравлении Александр Юрьевич.

Как отметил тезка великого поэта — глава 47 региона Александр Дрозденко, для жителей Ленобласти имя Александра Сергеевича Пушкина имеет особое значение — с ним связано немало памятных мест в регионе. Это и поселок Суйда Гатчинского района, где жил и обрел вечный покой прадед поэта Абрам Ганнибал. Там же родилась няня поэта — Арина Родионовна. В усадьбе Приютино Всеволожского района, Пушкин встретил младшую дочь Олениных Анну и посвятил ей не одно стихотворение.

«Я желаю вам идти по жизни с произведениями «солнца русской поэзии», беречь и сохранять великий русский язык — богатство, объединяющее всех нас, не только живущих в России, но и далеко за ее пределами», — подытожил свое поздравление глава Ленобласти.

Вам будет интересно Отличите ли вы настоящего Пушкина от придуманного? Тест ivbg.ru Сегодня, 6 июня 2019 года, ровно 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. В честь его рождения ivbg.ru решил проверить,... 06.06.2019 3964

Пушкинский день отмечается ежегодно 6 июня в день рождения поэта. 6 июня 2020 года исполнится 221 год со дня рождения поэта, к сожалению, из-за эпидемиологической обстановки в мире в этом году широкие празднования Пушкинского дня под вопросом.

В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». В этот день проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству этого великого поэта, литературе и русскому языку. В 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка.