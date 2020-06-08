Александр Дрозденко поздравил социальных работников Ленобласти с их профессиональным праздником

Губернатора Ленобласти поздравил всех социальных работников региона по случаю Дня социального работника, отмечаемого 8 июня.

В своем поздравлении глава региона подчеркнул, что именно социальные работники ближе всего к людям, которые нуждаются в помощи — пожилым, инвалидам, ветеранам войны и труда, детям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

«Зачастую, вы заменяете им родных и близких, окружая заботой и вниманием. Во многом их жизнь и решение проблем зависят от вас, вашего деятельного участия и чуткого сердца», — подчеркнул Александр Юрьевич.

Глава Ленобласти от всей души поблагодарил всех сотрудников социальных учреждений Ленобласти — за добросовестный труд, за преданность своему делу, сердечность, терпение и отзывчивость. И пожелал им крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, успехов в реализации всех задуманных планов.

«Уверен, что, совместными усилиями, мы сделаем все возможное для того, чтобы каждый житель нашего региона, нуждающийся в помощи, чувствовал поддержку государства, знал, что он не один», — подытожил свое поздравление Александр Дрозденко.

Вам будет интересно "Перекрытый" Питер. На каких дорогах и улицах ограничат движение ради ЧМ-2018 До чемпионата мира по футболу-2018 остаётся всё меньше и меньше времени. Совсем скоро Северную столицу заполонят автобусы с туристами, футбольными... 14.06.2018 6600

День социального работника – профессиональный праздник сотрудников, оказывающих социальную помощь: работников реабилитационных центров, приютов, домов престарелых, собесов, а также медиков, психологов, правоведов. Праздник считают своим преподаватели, студенты учебных заведений, научные сотрудники, профилем которых является социальная сфера, а также волонтеры, сиделки, социологи, служащие Министерства социальной защиты.

Традиционно в этот день проводятся общественные мероприятия, концерты, поздравления руководителями организаций своих подчиненных — им вручаются дипломы, благодарственные письма, памятные подарки. Но самые важные поздравления звучат из уст их подопечных, всех, кому не дали пропасть и помогли выбраться из трудностей. К сожалению, в этом году из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции широкие празднования Дня социального работника под вопросом.