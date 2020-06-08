Александр Дрозденко поздравил социальных работников Ленобласти с их профессиональным праздником

Губернатора Ленобласти поздравил всех социальных работников региона по случаю Дня социального работника, отмечаемого 8 июня.
В своем поздравлении глава региона подчеркнул, что именно социальные работники ближе всего к людям, которые нуждаются в помощи — пожилым, инвалидам, ветеранам войны и труда, детям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Глава Ленобласти от всей души поблагодарил всех сотрудников социальных учреждений Ленобласти — за добросовестный труд, за преданность своему делу, сердечность, терпение и отзывчивость. И пожелал им крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, успехов в реализации всех задуманных планов.
День социального работника – профессиональный праздник сотрудников, оказывающих социальную помощь: работников реабилитационных центров, приютов, домов престарелых, собесов, а также медиков, психологов, правоведов. Праздник считают своим преподаватели, студенты учебных заведений, научные сотрудники, профилем которых является социальная сфера, а также волонтеры, сиделки, социологи, служащие Министерства социальной защиты.
Традиционно в этот день проводятся общественные мероприятия, концерты, поздравления руководителями организаций своих подчиненных — им вручаются дипломы, благодарственные письма, памятные подарки. Но самые важные поздравления звучат из уст их подопечных, всех, кому не дали пропасть и помогли выбраться из трудностей. К сожалению, в этом году из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции широкие празднования Дня социального работника под вопросом.