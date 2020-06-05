В Ленобласти 52 новых случая заражения коронавирусом — данные на 5 июня

В Ленобласти на утро 5 июня зафиксировали 52 новых случая коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 8 726 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3 235 случаев (37,1%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 449 834 человека.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 144 летальных случая. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 5 528 человек. При этом за сутки выздоровели 8 057 человек, общее число выписанных — 212 680.