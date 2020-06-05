В Ленобласти с 5 июня разрешены медосмотры, продажа косметики и парфюмерии

Правда пока медосмотры разрешены только для военных и будущих студентов. Ограничения были связаны с COVID-19

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Ленобласти, теперь в регионе разрешена торговля парфюмерией и косметикой, медицинские осмотры граждан, поступающих на военную службу по контракту, и студентов.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти запустили чат-бот “Ленинградский помогатор”, который поможет ленинградцем узнать о региональных мерах поддержки в период пандемии, найти инструкции, бланки заявлений и необходимые контакты.

Чат-бот доступен в социальной сети ВКонтакте и Telegram. Сервис доступен круглосуточно. Меры поддержки будут регулярно дополняться. Сервисом уже воспользовались более 2400 человек.