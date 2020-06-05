В Приозерском районе реконструирована экотропа заказника «Гряда Вярямянселькя»  

Александр Дрозденко и активисты Всероссийского общества охраны природы прошли по недавно реконструированной экотропе на территории заказника «Гряда Вярямянселькя». Этот маршрут пользуется популярностью у туристов и находится в Приозерском районе.

«Мы решили создать сорок семь экологических троп. В Ленинградской области сорок семь особо охраняемых природных территорий, и в каждой может быть своя экотропа», – сказал Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области отметил, что уже имеющиеся тропы привлекают туристов со всей России. Поэтому есть основания полагать, что новые маршруты будут востребованы.

«Очень важно найти, при поддержке активистов и всех неравнодушных к окружающей среде жителей, правильный баланс между развитием экономики региона и сохранением природных ресурсов», – отметил глава региона.

В рамках реконструкции на территории маршрута построены два моста и беседки, оборудованы кострища. Протяженность тропы увеличилась до 11 километров.