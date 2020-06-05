Профилактический рейд по соблюдению масочного режима проведен 5 июня в деревнях Горка, Березовики и Бор Тихвинского района. В нем приняли участие сотрудники комитетов по МСУ, тарифам и ценовой политике совместно с полицией.

По итогам проверки установлено, что масочный режим соблюдают:

на открытых пространствах – 100 % граждан;

в магазинах и общественном транспорте – 83 % граждан;

среди сотрудников предприятий, организаций и общественного транспорта – 90 %.

В семи проверенных магазинах нарушений не зафиксировано. Не выписано ни одного протокола. Проведены 36 профилактических бесед.