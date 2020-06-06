В трех районах Ленобласти отключат свет 6 и 7 июня

В нескольких населенных пунктах на территории трех районов Ленобласти 6 и 7 июня отключат подачу электроэнергии. Причина – плановые работы по техническому обслуживанию на электросетевых объектах.

Отключения населенных 6 июня

Киришский район – с 10:00 до 14:00.

Иконово.

Тихвинский район – 6 июня с 09:00 до 19:00.

Новая Усть-Капша, Спец. ПМК, Бугры, Фирма СТБ, Промбаза, СХТ жилые дома, а также ТП 4-03-05 Комацо котельная, ТП 4-03-03 Сканвоквэр, 4-03-09 Путепровод, ТП 4-04-13 Тихмаш.

Отключения населенных 7 июня

Тихвинский район – с 09:00 до 19:00.

Шугозеро (ул. Советская, дома № 70 и 72), Спец. ПМК, Бугры, Фирма СТБ, Промбаза, СХТ жилые дома.

Выборгский район – с 10:00 до 16:00.