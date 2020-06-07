В Ленобласти зафиксирован 51 новый случай COVID-19 на 7 июня

Автор: Александр Селиванов
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За прошедшие сутки в России зафиксировано 8984 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Ленобласти – 51 новый случай, в Санкт-Петербурге – 340.

Всего в России – 467673 заболевших в 85 регионах. За прошедшие сутки зафиксировано 134 летальных случая. Выздоровевших – 5343 человек. Всего в России от COVID-19 умерли 5859 человека, а выздоровели – 226731 человек.

Динамика заболевания по городам и регионам:

Источник: vk.com/stopcoronavirusrf
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