В Ленобласти зафиксирован 51 новый случай COVID-19 на 7 июня

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8984 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Ленобласти – 51 новый случай, в Санкт-Петербурге – 340.

Всего в России – 467673 заболевших в 85 регионах. За прошедшие сутки зафиксировано 134 летальных случая. Выздоровевших – 5343 человек. Всего в России от COVID-19 умерли 5859 человека, а выздоровели – 226731 человек.

Динамика заболевания по городам и регионам: