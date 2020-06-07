Ночные автобусы по маршрутам линий метро запустят в Санкт-Петербурге с 8 июня – власти

Автобусы, маршруты которых совпадают с линиями петербургской подземки, запустят с 8 июня в вечернее и ночное время, сообщает комитет по транспорту.

«С 8 июня после 22.00 в Петербурге будут работать ночные автобусы, следующие параллельно линиям метрополитена. Это позволит горожанам, которые поздно заканчивают работу, добираться домой общественным транспортом», — говорится в сообщении.

В обычных условиях эти автобусные маршруты действуют ежегодно с 30 апреля по 15 ноября в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни. С понедельника автобусы будут курсировать каждый день с 22.00 до 01.00 мск.

«В наиболее востребованное вечернее время (с 22.00 до 23.00) интервал движения автобусов будет около 10 минут. После 23.00 интервал составит 10-20 минут», — информирует комитет по транспорту.

Как уточняет ведомство, для этих перевозок будут задействованы 146 автобусов, также предусмотрен резервный транспорт, чтобы пассажиры имели возможность соблюдать социальную дистанцию.

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