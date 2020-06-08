Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Луге

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
По информации МВД по Ленобласти, в больницу 7 июня поступил ребенок в тяжелом состоянии. Позднее выяснилось, что малыш выпал из окна четвертого этажа дома № 8/56 на территории Луги-3.
Отмечается, что в полицию обратился очевидец произошедшего. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Вам будет интересно
Девочка получила множественные травмы, врачи пытаются спасти жизнь ребенка. Родители в момент происшествия были пьяны и спали. 3 июня около 22.30...
04.06.2020 304