Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Луге

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации МВД по Ленобласти, в больницу 7 июня поступил ребенок в тяжелом состоянии. Позднее выяснилось, что малыш выпал из окна четвертого этажа дома № 8/56 на территории Луги-3.

Отмечается, что в полицию обратился очевидец произошедшего. Обстоятельства произошедшего выясняются.