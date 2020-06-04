В Петербурге трехлетняя девочка выпала из окна 12 этажа

Девочка получила множественные травмы, врачи пытаются спасти жизнь ребенка. Родители в момент происшествия были пьяны и спали.

3 июня около 22.30 из окна 12 этажа дома № 6/2 по улице Вавиловых выпала маленькая девочка по недосмотру родителей. Несмотря на значительную высоту, девочка выжила. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее диагностировали сильные травмы головы, перелом бедра, ушиб почек, легких и разрыв селезенки.

В момент происшествия родители ребенка были пьяны и спали, об этом пишет “Фонтанка” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что семья полная, но неблагополучная — с 2018 по 2019 годы она состояла на учете. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.