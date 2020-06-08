Подарки новорожденным доставят волонтеры Ленобласти до 8 июля

По распоряжению губернатора Ленобласти, родителям новорожденных, которые из-за начавшейся пандемии ещё не получили подарочные комплекты, их доставят домой

Как отметил глава региона, «подарок – это приятный комплимент маме на рождение ребенка. Очень важно вручить его вовремя».

Напомним, что каждому новорожденному ребенку в Ленобласти, родившемуся после 1 января 2020 года, предоставляются подарочные комплекты детских принадлежностей стоимостью три тысячи рублей. В Ленобласти вручение первых подарков началось с 1 марта. В настоящее время органы ЗАГС региона устанавливают семьи, еще не получившие подарки.

После снятия ограничительных мер в Ленобласти возобновится торжественное вручение Памятных медалей «Родившемуся на земле Ленинградской», а подарочные наборы, как и ранее, будут выдавать в филиалах районных МФЦ и органах ЗАГС. При получении необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

Вам будет интересно Жители Ленобласти поблагодарили Александра Дрозденко за “Подарок новорожденному” Акция “Подарок новорожденному” стартует 2 марта. Жители Ленобласти считают, что такая поддержка очень важна для родителей. Сегодня, 27 февраля, на заседании... 27.02.2020 825

Напомним, что с 2020 года в Ленобласти повышаются единовременные выплаты на рождение детей — на первого ребенка — 33 тысячи, второго — 44, и третьего — 55 тысяч рублей. Рост размеров пособия составил на 1-го ребенка — 10%, на 2-го — 46,7%, на 3-го и последующих — 83,3%.

Помимо того, для многодетных семей был установлен единый критерий нуждаемости, равняющийся 100% величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2020 году 31 900 руб.), по которому определяется право на получение ежемесячной денежной компенсации части расходов, касающихся оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.