Во Всеволожском районе четырехлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее диагностировали переломы и ушибы.

Инцидент произошел утром 7 июня в садоводстве «Медное озеро-3» во Всеволожском районе. По предварительной информации, девочка выпала из окна второго этажа вместе, по всей видимости, облокотившись на москитную сетку, которую нашли рядом на земле.

Ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии. Известно, что семья благополучная, в поле зрения полиции не попадала.