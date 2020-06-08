В Волховском районе откроется филиал спортшколы «Ленинградец»

Филиал спортивной школы “Ленинградец” планируется открыть в Волховском районе Ленобласти уже в 2021 году.

На днях Волховский район посетил директор спортшколы Игорь Наумов, который отметил подходящую инфраструктура района для открытия филиала и заинтересованность местных жителей. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал глава местной администрации Алексей Брицун.

Школа займется подготовкой спортивного резерва для сборных команд Ленобласти. Заниматься в ней будут как мальчики, так и девочки.

Сейчас идут организационные моменты, просчитываются все финансовые условия и затраты.