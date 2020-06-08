Суд вынес приговор скандально известному националисту и MMA-бойцу Вячеславу Дацику и его другу, которые пытались незаконно попасть в Эстонию на лодке.

Вячеслава Дацика и его приятеля Дмитрия Вечкина признали виновными в незаконном пересечении государственной границы. Каждый приговорен к году колонии строгого режима. Об этом сообщается в пресс-службе судов Ленобласти.

Адвокат Вячеслава Дацика намерен подавать ходатайство на условно-досрочное освобождение, заявила “Интерфаксу” мать обвиняемого Светлана Дацик.

Напомним, в декабре 2019 года Дацик вызвался помочь знакомому добраться до Эстонии на лодке, но обоих задержали пограничники.