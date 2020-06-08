На стройке станции метро “Горный институт” погиб рабочий, еще один госпитализирован

На стройплощадке станции метро “Горный институт” опрокинулась люлька с двумя рабочими. Один из них от полученных травм погиб на месте, второго госпитализировали с переломом.

Как сообщает следком Петербурга, люлька перевернулась из-за нарушения правил безопасности во время проведения строительных работ. Один рабочий — электрослесарь-монтажник — от полученных травм скончался на месте, его напарника госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. На месте происшествия работают специалисты и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.