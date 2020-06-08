Спасенную в Стрельне нерпу Ксению выпустили на волю — видео

В воскресенье, 7 июня, в свободное плавание выпустили двух балтийских нерп — Ксению и Тархову. Обе прошли серьезное лечение и набрали достаточный для взрослой жизни вес.

Ксения стала первой подопечной Фонда друзей балтийской нерпы в 2020 году. Когда ее нашли, ей было всего три дня от роду. Малышку Тархова подобрали позже у города Сестрорецк, около Тарховского парка. Кроме истощения, у нее была вывихнута передняя ласта. Теперь они обе здоровы.

В группе “Спасение тюленей 699-23-99” во “ВКонтакте” рассказали, что Тархова ушла в море сразу, а Ксюша немного поплавала, но потом вернулась на пляж к людям, попрощалась и уже только после этого уплыла окончательно.



