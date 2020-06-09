В Сосновом Бору дымящийся матрас и проводка выгнали на улицу 15 человек

Возгорание в пару квадратов выгнало на улицу владельцев нескольких квартир ранним утром в понедельник.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что информация о возгорании поступила на пульт дежурного в начале седьмого утра 8 июня в понедельник.

Прибывшие на место происшествия 12 человек и три единицы техники тушили дымящийся матрас и электрощиток на втором этаже пятиэтажки. Пожар был ликвидирован к 6:41.

Отмечается, что из-за задымления спасателям пришлось эвакуировать 15 человек с верхних этажей. Информация о пострадавших не поступала.

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Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.