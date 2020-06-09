Видео: потолок рухнул в госпитале для больных COVID-19 в Петербурге

Во временном госпитале для больных с COVID-19 в «Ленэкспо» в Петербурге обрушился потолок. Об этом 8 июня сообщила глава внутригородского муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина. О пострадавших не сообщается.

«Господа, у вас миллион отклеился», – прокомментировала ситуацию Нэлли Вавилина

Потолок обрушился в ординаторской. На переоборудование павильона «Ленэкспо» во временный госпиталь из бюджета Санкт-Петербурга было выделено 416 миллионов рублей. На ремонт потолка может потребоваться еще один миллион.

Во временном госпитале в «Ленэкспо» содержатся пациенты с легкой формой COVID-19. Сейчас там развернуты 1474 койки.