Дорожники вышли на ремонт региональных трасс в Выборгском районе

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчиком ремонтов выступает ГКУ «Ленавтодор».

Как рассказали в ведомстве, на дороге Зверево — Малиновка заменят, в общей сложности, 25 километров асфальта на участке, проходящем через поселки Вещево и Пальцево. На трассе Белокаменка — Лебяжье ремонт пройдет через поселки Горьковское, Бойково, Яковлево и Лебяжье.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».