Депутат Ленобласти предложил отменить испытательный срок при приеме на работу  

Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров предложил отменить в России испытательный срок. Свое обращение он направил главе Минтруда России Антону Котякову.

По его мнению, многие недобросовестные работодатели очень часто используют практику испытательного срока, чтобы как можно дольше выплачивать минимальную зарплату при полной занятости. Новый сотрудник, по его словам, всегда остается “в невыгодном и ущемленном положении”.

Владимир Петров предлагает отменить испытательный срок в стране, чтобы прием на работу был “прозрачный”.