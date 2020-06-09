950 человек переселят из аварийного жилья в новые дома в Гатчинском районе

Дома по программе расселения аварийного жилья построят в Гатчине — в микрорайоне «Аэродром» — на 243 квартиры, и в Дружной Горке — на 80 квартир.

Ход подготовки к строительству домов сегодня, 9 июня, осмотрел заместитель председателя правительства области Михаил Москвин. Уже в августе 2020 года Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК) планирует получить разрешение на строительство, срок возведения дома — около одного года.

В дом в микрорайоне «Аэродром» переедут жители из аварийных домов из самой Гатчины, Сиверского и Вырицы, в дом в Дружной Горке — жители поселения и близлежащих деревень.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. На новую программу 2019-2024 годов уже предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.

Рейтинг муниципальных образований по исполнению региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» опубликован на сайте комитета по строительству Ленобласти. Всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.