Житель Ленобласти получил условный срок за две поддельные купюры

Молодой человек хранил у себя две поддельные пятитысячные купюры, которые он пытался продать по просьбе знакомого. А за услугу должен был получить вознаграждение.

Сланцевский городской суд Ленобласти признал виновным 24-летнего молодого человека, подозреваемого в сбыте поддельных купюр. Суд установил, что с 1 по 13 июля он хранил у себя две фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей. Знакомый попросил продать их, а за услугу молодой парень должен был получить вознаграждение. Но при передаче денег его задержали.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно без штрафа.