Мать из Тихвина, пытавшаяся задушить маленькую дочь ногами, предстанет перед судом

Женщина испытывала неприязнь к дочери и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила ее убить, но ей успели помешать.

Суд Тихвинского района рассмотрит дело молодой матери, которая пыталась убить собственную двухлетнюю дочь. По версии следствия, 29 февраля пьяная 24-летняя женщина повалила свою дочь на пол и сдавила ее шею коленями. Попытку убийства пресек дедушка ребенка.

Девочка в настоящий момент передана отцу, который состоит в разводе с матерью ребенка и проживает отдельно.

Женщина находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, дальше дело рассмотрит суд.