В доме экс-главы администрации Пудомягского поселения прошли обыски — видео

Экс-чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба на сумму свыше 4,8 млн рублей.

По версии следствия, бывшая глава администрации Пудомягского сельского поселения подписала акты приемки выполненных работ по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, но при этом зная, что они не выполнены. Ущерб сельского поселения оценен в 4,8 млн рублей.

В ходе обыска были изъяты свыше 6 миллионов рублей и документы, которые касаются ее служебной деятельности. Экс-чиновница задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.