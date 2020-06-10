Доступный активный отдых в Ленинградской области: веревочные парки Norway Park Орех и Окунёвая открыты ежедневно

Любители активного отдыха на карантине лишились сразу многих вариантов испытать себя на ловкость и выносливость, поддержать физическую форму, получить порцию адреналина.

Сезон в открытых веревочных парках обычно начинается в конце апреля. Под ограничения попали и парки крупнейшей в России сети Norway Park. Благодаря разделению Ленинградской области на зоны с разным уровнем эпидемиологической опасности, сегодня 2 парка сети: Norway Park Орех в Приозерском районе и Norway Park Окунёвая в Выборгском районе работают каждый день.

В Орехе доступны все 11 трасс парка для взрослых и детей ростом от 80 см, аттракционы Quick Jump и SKY FALL – прыжки с эффектом свободного падения. В Окунёвой – 6 трасс для взрослых и детей ростом от 110 см, Quick Jump и скоростной зип-лайн на берег Финского залива.

Отправляясь в веревочный парк, нужно быть готовым к тому, что инструкторы попросят вас в общественных местах быть в масках и перчатках – это обязательные условия для обеспечения вашей безопасности. Инструктажи перед выходом на трассы в этот период проводятся с ограниченным количеством гостей. Для этого задействуются 2-3 тренировочные трассы. На самих трассах соблюдать дистанцию несложно, достаточно придерживаться простых правил: 1 человек на этапе и не более 2 человек, которые приехали вместе, на платформе. В общем доступе санитайзеры, маски и перчатки можно купить в кассе парка, а можно взять с собой. Все сотрудники парков также носят средства индивидуальной защиты.

Для того, чтобы комфортно отдохнуть, стоит планировать поездку на целый день. Рядом с парками в режиме «заказ с собой» работают бар и рестораны, также можно устроить пикник на территории парка. При этом необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции.

Цены в парках остались на уровне прошлого сезона, предусмотрены постоянные скидки и сезонные абонементы.

График работы веревочных парков сети Norway Park, цены и координаты можно посмотреть на официальном сайте: https://norwaypark.ru/

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