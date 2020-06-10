Владимир Путин одобрил выдвижение Александра Дрозденко

Выборы губернатора Ленобласти пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Во время рабочей онлайн-встречи президент России одобрил выдвижение Александра Дрозденко на предстоящих выборах губернатора Ленобласти. Но окончательное слово должны сказать избиратели в сентябре, подчеркнул президент.

“У вас есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области, окончательное слово за избирателями, желаю вам успехов”, — сказал Путин.

Напомним, что в этом году полномочия Александра Дрозденко заканчиваются.