Путин поддержал инициативу создания единого “мусорного” оператора в Петербурге и Ленобласти

Создание единого оператора по обращению с отходами связано с тем, что производимые в Петербурге и Ленобласти отходы, согласно законодательству вывозятся в 47 регион.

В ходе рабочей онлайн-встречи Владимир Путин поддержал инициативу Александра Дрозденко о создании единого оператора по обращению с ТКО для Петербурга и Ленобласти. В разговоре губернатор отметил, что область намерена внедрить современные технологий переработки мусора, которые должны полностью заменить технологии утилизации ТКО на полигонах.