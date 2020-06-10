Путин поддержал инициативу создания единого “мусорного” оператора в Петербурге и Ленобласти

Создание единого оператора по обращению с отходами связано с тем, что производимые в Петербурге и Ленобласти отходы, согласно законодательству вывозятся в 47 регион.
В ходе рабочей онлайн-встречи Владимир Путин поддержал инициативу Александра Дрозденко о создании единого оператора по обращению с ТКО для Петербурга и Ленобласти. В разговоре губернатор отметил, что область намерена внедрить современные технологий переработки мусора, которые должны полностью заменить технологии утилизации ТКО на полигонах.
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26.02.2020 402