У экс-руководства университета в Петербурге проходят обыски из-за незаконного полигона

Сотрудники ФСБ 11 июня начали обыски у ныне уволенных сотрудников Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и городских предпринимателей. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК (подделка, изготовление и оборот поддельных документов).

Новый руководитель Аграрного университета в ходе аудита обнаружил, что на принадлежащих учебному заведению землях в Пушкинском районе города расположена незаконная свалка. При прошлом руководстве в 2019 году этот участок использовался для приема отходов IV класса опасности. А университет доход от коммерческого использования территории не получал.

Участком интересуется и природоохранная прокуратура. Ущерб от незаконной свалки оценивается в сотни миллионов рублей.