В Сосновом Бору поймали пьяного рецидивиста за рулем угнанного автомобиля

Пьяного автоугонщика поймали сотрудники полиции во время патрулирования на территории СНТ «Дружба» в Сосновом Бору.

Полицейские остановили для проверки автомобиль Kia Rio, водитель которого оказался пьян и кроме того не смог предоставить каких-либо документов на авто. Позже выяснилось, что ранее судимый мужчина угнал автомобиль: на следующий день в полицию обратилась владелец иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За вождение в нетрезвом виде составили административный протокол, а по факту угона возбудили уголовное дело. Мужчину отпустили под обязательство о явке.