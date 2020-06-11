Торговые центры в Петербурге планируют открыть в конце июля

В Смольном заявили, что торговые центры откроют в последнюю очередь, примерно в конце июля.

При этом предприниматели, которые являются арендаторами или владельцами торговых центров, получат льготы по налогам. Весь процесс будет контролироваться, чтобы никто не давил на предпринимателей. Об этом рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик.

Напомним, что к концу июня в Петербурге планируют открыть салоны красоты. Они начнут работать только при соблюдении рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором.