Видео: в Архангельске задержан подозреваемый в убийстве в 1996 году в Петербурге

В Архангельске задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в убийстве, совершенном в июне 1996 года в квартире дома по проспекту Художников в Санкт-Петербурге. Его уже доставили в Петербург.

По версии следствия, в 1996 году подозреваемый с целью ограбления проник в квартиру и убил ударом ножа в шею ее хозяина. Затем он упаковал в сумку некоторые вещи, но, боясь быть застигнутым с поличным, бросил ее и убежал. На месте преступления остались отпечатки пальцев убийцы.

В январе 2020 года в Архангельске за совершение административного правонарушения задержан мужчина. Его отпечатки совпали с отпечатками убийцы на месте происшествия.