После реконструкции стоимостью 13 млн рублей открылась государственная ветеринарная станция Ломоносовского района.

«Область целенаправленно ведет политику по организации сети современных, оснащенных оборудованием последнего поколения, ветеринарных учреждений, для обеспечения здоровья животных и безопасности людей», — прокомментировал Олег Малащенко.

Заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко напомнил, что здание было построено более 50 лет назад, теперь же после полной модернизации оно вошло в число самых передовых ветеринарных учреждений региона.

В зоне ответственности станции – 7 сельскохозяйственных животноводческих предприятий, 2 птицефабрики, 4 рыбоводных хозяйства, крупные пищевые перерабатывающие предприятия.

Напомним, что в прошлом году в Ленобласти были открыты ветеринарные станции в Кингисеппе, Новоселье и Всеволожском районе. В систему государственной ветпомощи входят ветеринарные станции, клиники и аптеки, работает около 1000 ветеринарных специалистов.