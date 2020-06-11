После реконструкции стоимостью 13 млн рублей открылась государственная ветеринарная станция Ломоносовского района.
Заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко напомнил, что здание было построено более 50 лет назад, теперь же после полной модернизации оно вошло в число самых передовых ветеринарных учреждений региона.
В зоне ответственности станции – 7 сельскохозяйственных животноводческих предприятий, 2 птицефабрики, 4 рыбоводных хозяйства, крупные пищевые перерабатывающие предприятия.
Напомним, что в прошлом году в Ленобласти были открыты ветеринарные станции в Кингисеппе, Новоселье и Всеволожском районе. В систему государственной ветпомощи входят ветеринарные станции, клиники и аптеки, работает около 1000 ветеринарных специалистов.