Депутаты Ленобласти обсудили ситуацию в регионе и методы борьбы с COVID-19

Депутаты Ленобласти обсудили вопрос о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, открылось заседание 10 июня отчетом об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области за 2019 год, с которым вступил его директор Александр Алексеев. Так, бюджет был исполнен практически на 100%, доходы Фонда составили 27,3 млрд рублей, расходы — 27 млрд рублей. Впервые за много лет была ликвидирована просроченная кредиторская задолженность. Число застрахованных за прошлый год возросло на 20 тысяч. Фактов недостоверных данных в отчете Фонда Контрольно-счетной палатой региона выявлено не было.

Депутат Олег Зеваков инициировал рассмотрение проекта обращения к губернатору по вопросу бесплатного обеспечения жителей Ленобласти индивидуальными средствами защиты в целях борьбы с распространением COVID-19. Его предложение касалось ветеранов ВОВ. Председатель постоянной комиссии Александр Петроа обратил внимание на некорректную формулировку, так как эта категория граждан попадает под категорию 65+, которой предписан режим строгой самоизоляции. В обращении по этому вопросу к губернатору Александру Дрозденко председатель комиссии не увидел необходимости, и с ним согласились остальные парламентарии. По предложению Арчила Лобжанидзе было решено направить запрос в комитеты социальной защиты и здравоохранения каждого района, чтобы те предоставили информацию по обеспечению медиков и льготников средствами индивидуальной защиты.

Логичным продолжением заданной темы стало выступление руководителя регионального Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Ленинградской области Ольги Историк. Она говорила о том, что в регионе сохраняется достаточно высокий темп прироста инфицированных коронавирусом, он составил 1,7% за последние 7 дней. Наблюдался всплеск заболевания среди мигрантов, а также после майских праздников, что явилось результатом массового нарушения режима самоизоляции во время выходных.

Тревожными оказались и озвученные главным санитарным врачом цифры, касающиеся роста заболеваемости внебольничной пневмонией: в 2020 году зарегистрировано почти 6300 случаев. Наибольшее количество заболевших во Всеволожском, Гатчинском, Бокситогорском и Лужском районах. Увеличилось и число переболевших ОРЗ. Также среди пациентов отмечаются более тяжелые формы протекания инфекционных заболеваний.

Несмотря на это, Ленинградская область осуществила первый этап снятия ограничительных мероприятий. Чтобы перейти ко второму этапу, темп прироста заболеваемости коронавирусом должен составлять 0,7%. Почти 2300 жителей региона на сегодняшний день находятся под наблюдением медиков.

В завершение выступления глава областного Роспотребнадзора напомнила присутствующим о том, что одноразовые гигиенические маски необходимо менять каждые два часа, как и многоразовые, которые после использования необходимо стирать и проглаживать. Но ношение маски защищает от возможного заражения лишь вкупе с остальными необходимыми мерами предосторожности.

Далее о современном средстве и технологии аэрозольного метода дезинфекции рассказал основатель и соучредитель российской компании-разработчика «Автоматические системы контроля микроклимата» («АСКМ») Александр Шматков. Его выступление было инициировано депутатом Арчилом Лобжанидзе.

Суть рассказа сводилась к презентации аппарата — мобильного гигиенического центра, с помощью которого можно производить автоматизированную аэрозольную дезинфекцию не только поверхностей, но и воздуха. Аппаратный аэрозольный метод дезинфекции во всем мире признан наиболее эффективным химическим методом обеззараживания, что подтвердила глава Роспотребнадзора Ольга Историк. Преимуществами данной машины является серьезная экономия дезсредства (количество его потребления сокращается в десятки раз), возможность обеззаразить труднодоступные места и простота в использовании. Кроме того, в умную машину вшита информационная система, которая сообщает, где и как была проведена санобработка. Использоваться аппарат можно не только в учреждениях здравоохранения, но и любых других местах, например, торговых центрах, офисах, детских садах или школах.

Стоимость машины варьируется от 150 тысяч рублей до полутора миллионов — дорогостоящие экземпляры предназначены для медицинских учреждений. Депутаты были впечатлены рассказом об изобретении российских инженеров и попросили у разработчика возможность протестировать мобильный гигиенический центр в Ленинградской областной клинической больнице. Александр Шматков пообещал рассмотреть данное предложение.