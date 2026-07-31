В Ленинградской области появится Межведомственная транспортная комиссия, которая займется наведением порядка в сфере перевозок. Новый орган объединит работу полиции, Ространснадзора, налоговой и других ведомств, чтобы бороться с нелегальными перевозчиками, анализировать ДТП с автобусами и грузовиками, повышать безопасность на дорогах. Работу комиссии возглавит вице-губернатор Денис Седов, а ее деятельность будет находиться на личном контроле губернатора Александра Дрозденко.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, как он оценивает создание Межведомственной транспортной комиссии в Ленобласти, насколько серьезной проблемой являются нелегальные перевозчики для региона, и какие меры сегодня наиболее востребованы для повышения безопасности пассажирских и грузовых перевозок.

«Меры противодействия нелегальным перевозкам остаются актуальными для нашего обширного региона, как крупного транспортного узла. Такие «теневые» услуги не только создают прямые риски на дорогах, но и наносят урон бюджету. Поэтому комплексная, межведомственная работа здесь важна для эффективности выявления «серых» зон, быстрой и четкой координации действий», – сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что меры обеления направлены на повышение безопасности перевозок, на снижение числа инцидентов на дорогах, на поддержание честной конкуренции, что важно и для устойчивого развития отрасли, и качества услуг для пассажиров. При выявлении лазеек адаптируется и нормативное регулирование, позволяя «закрывать» схемы, маскирующие один тип деятельности под другие.

«Транспортная сфера обязана быть прозрачной, чтобы отвечать современным вызовам. Не является нормальным, когда водители и ведомства не вполне понимают, как перевозятся пассажиры и грузы. И наоборот, для клиента должна быть полная ясность, кем и как оказыватеся транспортная услуга. Здесь нет места недосказанностям, так что у комиссии важная и актуальная функция», – резюмировал Сергей Перминов