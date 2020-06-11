До 2024 года во всех малых населенных пунктах Ленобласти установят современные станции очистки воды

Первая станция по очистке воды уже появилась в деревне Почап Лужского района и начнет свою работу с 16 июня. Подобное сооружение также прибыло в Тесово-4.
Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте рассказал, что к началу 2021 года в Ленобласти будут установлены 19 водоочистных станций: в Лужском, Волховском, Сланцевском, Выборгском и Тихвинском районах. До 2024 года планируется запустить модульные водопроводные очистные сооружения во всех малых населенных пунктах Ленобласти, а к 2025 — канализационные.
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Очистные сооружения для воды модульного типа поступают в населённые пункты области. Первая станция очистки воды установлена в Лужском районе (Почап), идет пуско-наладка, запуск в сеть 16 июня. Сегодня пришла ещё одна станция в Тесово-4. В июне-июле станции появятся в Лужском районе: Луга-3. В Волховском районе : в Аврово, Иссад и в Сланцевском районе в Выскатке. И это только начало. #чистаявода #ленинградскаяобласть #дрозденко До конца 2020 года ещё 13 станций очистки воды начнут работать в Лужском, Выборгском и Тихвинском районах. В конце 2020 — начале 2021 года будет установлено 5 модульных станций очистки сточных вод в Приозерском, Волховском, Выборгском и Лужском районах. Во всех малых населенных пунктах Ленинградской области до 2024 года планируем запустить модульные водопроводные очистные сооружения, а до 2025 канализационные. #водоканалленинградскойобласти