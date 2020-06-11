До 2024 года во всех малых населенных пунктах Ленобласти установят современные станции очистки воды

Первая станция по очистке воды уже появилась в деревне Почап Лужского района и начнет свою работу с 16 июня. Подобное сооружение также прибыло в Тесово-4.

Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте рассказал, что к началу 2021 года в Ленобласти будут установлены 19 водоочистных станций: в Лужском, Волховском, Сланцевском, Выборгском и Тихвинском районах. До 2024 года планируется запустить модульные водопроводные очистные сооружения во всех малых населенных пунктах Ленобласти, а к 2025 — канализационные.