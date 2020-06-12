Северная верфь планирует передать ВМФ РФ фрегат «Адмирал Касатонов» в начале июля

Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 в начале июля 2020 года, сообщил генеральный директор завода Игорь Пономарев.

«Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» практически завершились. Планируем его передать Военно-морскому флоту в начале июля, перед Главным военно-морским парадом», — сказал он.

Он напомнил, что фрегат проходил испытания на Северном и Балтийском флотах. По его словам, фрегат за время испытаний показал «очень хорошие характеристики».

«Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата. Недавно «Касатонов» завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на Северную верфь. В течение июня он пройдёт ревизию», — отметил Пономарев.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Касатонов» войдёт в состав Северного флота.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Водоизмещение корабля составляет 5000 тонн, скорость – до 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – от 170 человек.

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Корабли этого проекта создаются с применением технологии stealth (технология снижения заметности), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подлодок. Фрегаты вооружены 130-миллиметровой артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом «Редут», пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НК». В качестве противолодочного оружия применён комплекс «Пакет-НК». Несут на борту противолодочный вертолёт Ка-27.