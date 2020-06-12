Новый пограничный пункт для маломерных судов появится в Высоцке

Автор: Александр Селиванов
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Пограничный пункт будет специализироваться на приёме маломерных судов и яхт.

Объект обсуждался представителями муниципальной и региональной власти. Пограничный пункт было решено построить в городе Высоцк Выборгского района Ленобласти.

Отмечается, что объект будет принимать маломерные судна и яхты.

Власти Ленобласти надеются, что пункт окажет положительное влияние на благоустройство конкретной территории, а также на развитие инфраструктуры Высоцка в целом.

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