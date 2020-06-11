Граница Финляндии для россиян останется закрытой до 14 июля

Финские власти объявили о частичном открытии границ со странами, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но не с Россией.
Так, с 14 июня планируют разрешить выезд граждан в такие страны, как Эстония, Литва и Латвия, а также в Данию, Норвегию и Исландию. Чуть позже, с начала июля, будет открыт туризм в Германию. На сегодняшний день в Финляндии можно путешествовать только внутри страны.
На финско-российской границе ограничения сохранятся еще на месяц.
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08.06.2020 287