Стало известно, где 12 июня зафиксированы 52 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3448 человек. Выздоровели – 2578 человек. Умерли – 23 человека.

Источник: vk.com/minuscovid_lo

Список населённых пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией:

  • Курск Волосовский район
  • Всеволожск
  • Старая Всеволожский район
  • Романовка Всеволожский район
  • Бугры Всеволожский район
  • Ириновка Всеволожский район
  • Павлово Всеволожский район
  • Углово Всеволожский район
  • Выборг
  • Рощино Выборгский район
  • п. Сосновый Бор Выборгский район
  • Приветнинское Выборгский район
  • Лесогорский Выборгский район
  • Гатчина
  • Тайцы Гатчинский район
  • Меньково Гатчинский район
  • Войсковицы Гатчинский район
  • Сиверский Гатчинский район
  • Малое Верево Гатчинский район
  • Коммунар Гатчинский район
  • Белогорка Гатчинский район
  • Шпаньково Гатчинский район
  • Новый Свет Гатчинский район
  • Кировск
  • Молодцово Кировский район
  • п/ст Лосево Приозерский район
  • Тосно
  • Федоровское Тосненский район.
Вам будет интересно
Второй этап снятия ограничений из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге возможен в конце июня – власти
Второй этап снятия ограничений из-за COVID-19 в Санкт-Петербург может начаться через две недели, сообщил вице-губернатор Евгений Елин в эфире телеканала...
12.06.2020 23