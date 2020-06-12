Стало известно, где 12 июня зафиксированы 52 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3448 человек. Выздоровели – 2578 человек. Умерли – 23 человека.
Список населённых пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией:
- Курск Волосовский район
- Всеволожск
- Старая Всеволожский район
- Романовка Всеволожский район
- Бугры Всеволожский район
- Ириновка Всеволожский район
- Павлово Всеволожский район
- Углово Всеволожский район
- Выборг
- Рощино Выборгский район
- п. Сосновый Бор Выборгский район
- Приветнинское Выборгский район
- Лесогорский Выборгский район
- Гатчина
- Тайцы Гатчинский район
- Меньково Гатчинский район
- Войсковицы Гатчинский район
- Сиверский Гатчинский район
- Малое Верево Гатчинский район
- Коммунар Гатчинский район
- Белогорка Гатчинский район
- Шпаньково Гатчинский район
- Новый Свет Гатчинский район
- Кировск
- Молодцово Кировский район
- п/ст Лосево Приозерский район
- Тосно
- Федоровское Тосненский район.
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