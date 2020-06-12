Стало известно, где 12 июня зафиксированы 52 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3448 человек. Выздоровели – 2578 человек. Умерли – 23 человека.

Список населённых пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией:

Курск Волосовский район

Всеволожск

Старая Всеволожский район

Романовка Всеволожский район

Бугры Всеволожский район

Ириновка Всеволожский район

Павлово Всеволожский район

Углово Всеволожский район

Выборг

Рощино Выборгский район

п. Сосновый Бор Выборгский район

Приветнинское Выборгский район

Лесогорский Выборгский район

Гатчина

Тайцы Гатчинский район

Меньково Гатчинский район

Войсковицы Гатчинский район

Сиверский Гатчинский район

Малое Верево Гатчинский район

Коммунар Гатчинский район

Белогорка Гатчинский район

Шпаньково Гатчинский район

Новый Свет Гатчинский район

Кировск

Молодцово Кировский район

п/ст Лосево Приозерский район

Тосно

Федоровское Тосненский район.