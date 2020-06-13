С 15 июня в Ленобласти снимается ряд ограничений по COVID-19 – список

Александр Дрозденко подписал постановление, регламентирующее ограничения по COVID-19 на территории Ленинградской области с 15 по 28 июня. Согласно документу, Сосновый Бор переведен из «желтой» в «красную зону».

Изменены ограничения в сферах торговли, образования, спорта, культуры и услуг.

Торговля

Ярмарки могут работать во всех эпидемиологических зонах. Ограничений по ассортименту нет. Соблюдение масочного режима обязательно.

Образование

Разрешены занятия в учреждениях дополнительного образования во всех эпидемиологических зонах с соблюдением масочного режима:

в «зеленой» – занятия в группах до 15 человек;

в «желтой» – занятия в группах до семи человек;

в «красной» – только индивидуальные занятия.

В детских садах для посещающих дежурные группы разрешены:

в «красной» зоне – индивидуальные занятия с психологами, логопедами, дефектологами и инструкторами ЛФК;

в «желтой» зоне – занятия с психологами, логопедами, дефектологами и инструкторами ЛФК в группах до 15 человек;

в «зеленой» зоне – полноценная работа детских садов.

Также в «зеленой» зоне разрешена работа детских развлекательных центров и игровых комнат.

Спорт

Занятия спортом на открытом воздухе разрешены во всех эпидемиологических зонах:

в «зеленой» – без ограничений по численности;

в «желтой» – занятия в группах до 15 человек;

в «красной» – занятия в группах до 10 человек, без использования раздевалок.

Занятия спортом в помещениях также разрешены во всех эпидемиологических зонах:

в «зеленой» – без ограничений по численности;

в «желтой» – занятия в группах до 12 человек;

в «красной» – индивидуальные тренировки, без использования раздевалок.

Работа бассейнов разрешена только в «зеленой» зоне.

Культура

Работа домов культуры разрешена во всех эпидемиологических зонах с соблюдением масочного режима:

в «зеленой» – без ограничений по численности;

в «желтой» – занятия в группах до семи человек;

в «красной» – индивидуальные занятия.

Деятельность библиотек разрешена во всех эпидемиологических зонах с соблюдением масочного режима, как и работа музеем. Однако для последних действуют следующие ограничения:

в «зеленой» – экскурсии на открытом воздухе без ограничений, а в помещениях в группах до 10 человек.

в «желтой» – экскурсии на открытом воздухе в группах до 15 человек, а в помещениях в группах до семи человек.

в «красной» – экскурсии на открытом воздухе в группах до 10 человек, а в помещениях в группах до пяти человек.

Также экскурсии в музеях в составе групп ограничены по количеству людей на площадь помещения.

Услуги

В «красной» зоне разрешена работа медицинских салонов с лицензией. Работа в салонах красоты может проводиться только для ухода за волосами, маникюра, педикюра, наращивания ресниц и солярия. Сохраняется ограничение не более двух посетителей одновременно. Соблюдение масочного режима обязательно.

В «желтой» зоне разрешено предоставление всех услуг в салонах красоты. Однако сохраняется ограничение не более двух посетителей одновременно. Соблюдение масочного режима обязательно.

В «зеленой» зоне разрешена деятельность салонов красоты без ограничения, но при соблюдении масочного режима. Также в «зеленой» и «желтой» зонах разрешены общественные бани.

МФЦ и каршеринг

С 15 июня во всех эпидемиологических зонах разрешена работа МФЦ:

в «зеленой» – доступен полный перечень услуг без записи;

в «желтой» – доступен полный перечень услуг по предварительной записи;

в «красной» – перечень услуг ограничен, прием по предварительной записи.

Также в Ленинградской области разрешена краткосрочная аренда легковых автомобилей во всех эпидемиологических зонах при проведении дезинфекции.

Актуальное разделение по зонам в Ленинградской области: