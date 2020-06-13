Безработные получат расширенные меры поддержки и увеличенные пособия

Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому минимальное пособие по безработице увеличено с 1500 до 4500 рублей в месяц на период май-июль 2020 года. Также безработные с детьми получат дополнительные выплаты – по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Выплата назначается на имя одного из родителей, в период с июня по август 2020 года. Дата увольнения не важна.

Зарегистрированные безработными индивидуальные предприниматели, прекратившие работу с 1 марта 2020 года, могут претендовать на выплату пособия по безработице в размере 12130 рублей на срок до 3 месяцев, но не позднее, чем до 1 октября. Безработным, у которых срок выплаты пособия закончился с 1 марта 2020 года, период выплаты продлен на три месяца, но не позднее, чем до 1 октября 2020 года.

В случае, если безработный не предоставил информацию о детях, ему необходимо отправить копии свидетельств о рождении по электронной почте местного Центра занятости. Обо всех актуальных изменениях в поддержке граждан можно узнать по телефону +7 (800) 350-47-47.