В Ленобласти на восьми федеральных трассах вводится ограничение движения

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 14 июня ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка и механизированная очистка проезжей части.
А-181 «Выборг — Светогорск»:
- км 36+933 (мост через р. Вуокса) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, капитальный ремонт моста.
А-181 «Магистральная»:
- км 100-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов;
- км 113-118 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-34 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части;
- км 16-37 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированном способом.