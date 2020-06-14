В Ленобласти на восьми федеральных трассах вводится ограничение движения

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 14 июня ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

  • км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка и механизированная очистка проезжей части.

А-181 «Выборг — Светогорск»:

  • км 36+933 (мост через р. Вуокса) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, капитальный ремонт моста.

А-181 «Магистральная»:

  • км 100-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов;
  • км 113-118 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 0-34 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части;
  • км 16-37 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированном способом.