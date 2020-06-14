Эксперт рассказал, что нельзя делать при получении кредита

Эксперт по фондовому рынку “БКС Брокер” Михаил Зельцер рассказал, чего нельзя делать при получении кредита.

В первую очередь, он посоветовал не сообщать ложную информацию о себе и своих доходах — сотрудники банка в любом случае проверят эти данные. Также он не рекомендует подавать заявку сразу в несколько банков, лучше выбрать 1-2 финансовые организации, с которыми уже сложились устойчивые отношения.

Также одобрение банка зависит от того, вовремя ли платил заемщик кредиты в прошлом. Поэтому лучше всего иметь хорошую кредитную историю перед походом в банк.