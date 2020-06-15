В Тосненском районе водитель Chevrolet сбил пешехода

Пешехода с тяжёлыми травмами госпитализировали с места происшествия.
По информации УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вечером 14 июня на 9-м км автодороги Подъезд и проезд к Тосно в Тосненском районе Ленобласти. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze сбил пешехода. Столкновение произошло в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП пешехода госпитализировали с места происшествия в тяжёлом состоянии.
Вам будет интересно
Молодого человека доставили в больницу, у него диагностировали перелом ноги. В воскресенье, 14 июня, на съезде с Мурманского шоссе в сторону...
14.06.2020 88
По факту ДТП проводится проверка.