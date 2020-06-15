В Тосненском районе водитель Chevrolet сбил пешехода

Пешехода с тяжёлыми травмами госпитализировали с места происшествия.

По информации УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вечером 14 июня на 9-м км автодороги Подъезд и проезд к Тосно в Тосненском районе Ленобласти. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze сбил пешехода. Столкновение произошло в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешехода госпитализировали с места происшествия в тяжёлом состоянии.

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По факту ДТП проводится проверка.