Известного ученого из Санкт-Петербурга подозревают в государственной измене

Президент Арктической академии наук в Санкт-Петербурге, 78-летний ученый Валерий Митько обвиняется в государственной измене. Его подозревают в передаче спецслужбам Китая информации, содержащей государственную тайну.

По версии следствия, в 2018 году Валерий Митько во время поездок в Китай передал их спецслужбам секретную информацию о разработках в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Тогда же в его багаже были найдены документы, содержащие государственную тайну.

Сам Валерий Митько вину отрицает. По его словам, в Китае он только читал лекции в Даляньском университете. А «секретные документы» скачал в открытом доступе в интернете. Сейчас ученый отправлен под домашний арест.