Стало известно, где 15 июня зафиксированы 73 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3626 человек. Выздоровели – 2666 человек. Умерли – 23 человека.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Выборгский район:
- Выборг;
- Каменногорск.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Тайцы;
- Никольское;
- Войсковицы;
- Сиверский;
- Вырица;
- Малое Верево;
- Коммунар;
- Большие Колпаны;
- Елизаветино;
- Новые Низковицы;
- Новый Учхоз;
- Дружная Горка;
- Новые Черницы;
- Вайялово;
- Пудость.
Киришский район:
- Кириши;
- Пчева.
Кировский район:
- Приладожский;
- Назия.
Ломоносовский район:
- Горбунки.
Лужский район:
- ЛО ГБУ «Лужский ПНИ».
Тихвинский район:
- Тихвин;
- Мелегежская Горка.
Тосненский район:
- Любань.