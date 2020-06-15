Стало известно, где 15 июня зафиксированы 73 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3626 человек. Выздоровели – 2666 человек. Умерли – 23 человека.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Выборгский район:

Выборг;

Каменногорск.

Гатчинский район:

Гатчина;

Тайцы;

Никольское;

Войсковицы;

Сиверский;

Вырица;

Малое Верево;

Коммунар;

Большие Колпаны;

Елизаветино;

Новые Низковицы;

Новый Учхоз;

Дружная Горка;

Новые Черницы;

Вайялово;

Пудость.

Киришский район:

Кириши;

Пчева.

Кировский район:

Приладожский;

Назия.

Ломоносовский район:

Горбунки.

Лужский район:

ЛО ГБУ «Лужский ПНИ».

Тихвинский район:

Тихвин;

Мелегежская Горка.

Тосненский район: