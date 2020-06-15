Стало известно, где 15 июня зафиксированы 73 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3626 человек. Выздоровели – 2666 человек. Умерли – 23 человека.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Выборгский район:

  • Выборг;
  • Каменногорск.

Гатчинский район:

  • Гатчина;
  • Тайцы;
  • Никольское;
  • Войсковицы;
  • Сиверский;
  • Вырица;
  • Малое Верево;
  • Коммунар;
  • Большие Колпаны;
  • Елизаветино;
  • Новые Низковицы;
  • Новый Учхоз;
  • Дружная Горка;
  • Новые Черницы;
  • Вайялово;
  • Пудость.

Киришский район:

  • Кириши;
  • Пчева.

Кировский район:

  • Приладожский;
  • Назия.

Ломоносовский район:

  • Горбунки.

Лужский район:

  • ЛО ГБУ «Лужский ПНИ».

Тихвинский район:

  • Тихвин;
  • Мелегежская Горка.

Тосненский район:

  • Любань.