Среди них — частое головокружение.

Головокружение, потеря сознания и редкий пульс могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявила врач Елена Малышева.

По словам специалисты, эти признаки указывают на патологии в работе водителя ритма сердца. Это участок миокарда, который отвечает за правильное сокращение органа

«Красные флаги, говорящие о том, что у вас есть неблагополучие водителя ритма, и вам нужно ставить кардиостимулятор: головокружение, потеря сознания, редкий пульс», — заявила Малышева.

При появлении указанных симптомов доктор рекомендует не тянуть с походом к врачу.

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