weather 12°
$ 73.34
85.12

Главная / Новости / Врач назвала 3 неявных симптома проблем с сердцем

Новости Социум

Врач назвала 3 неявных симптома проблем с сердцем

Среди них — частое головокружение.

Головокружение, потеря сознания и редкий пульс могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявила врач Елена Малышева.

По словам специалисты, эти признаки указывают на патологии в работе водителя ритма сердца. Это участок миокарда, который отвечает за правильное сокращение органа

«Красные флаги, говорящие о том, что у вас есть неблагополучие водителя ритма, и вам нужно ставить кардиостимулятор: головокружение, потеря сознания, редкий пульс», — заявила Малышева.

При появлении указанных симптомов доктор рекомендует не тянуть с походом к врачу.

Вам будет интересно
Гинцбург: России не грозит эпидемия Эболы
В России не станут разрабатывать специализированные препараты Эболы. Вирус не имеет пандемического потенциала на территории РФ. России не грозит эпиде...
31.05.2026
205

Фото на миниатюре: magnific

Теги

советы врача симптомы
Новости Экономика

«АГРОИМПЭКС» инвестирует 700 млн рублей в расширение переработки орехов и сухофруктов в Ломоносовском районе

На ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «АГРОИМПЭКС» Сергей Хаеш подписали соглашение, согласно которому компания построит в Ломоносовском районе новый производственно-складской комплекс. Он увеличит мощность переработки сухофруктов и орехов на 4,8 тысячи тонн готовой продукции в год.

Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из столпов экономики региона. Он также выразил уверенность, что проект будет успешно реализован, поблагодарив компанию за сотрудничество.

«Это не только производство местной продукции, но и всё, что связано с переработкой, которая востребована не только на потребительском рынке нашей агломерации, но и для расширения объёмов несырьевого экспорта. Сегодняшнее соглашение с «АгроИмпексом» на 700 миллионов рублей — это как раз расширение производственных и складских мощностей по переработке и консервации фруктов, орехов, производству продукции, а также завоевание новых рынков сбыта», — отметил Александр Дрозденко. 

Проект предусматривает строительство комплекса площадью 11 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций составит 700 миллионов рублей. Будет создано 134 новых рабочих места. Выход на проектную мощность запланирован на 2030 год.

Теги

Александр Дрозденко Ломоносовский район пмэф ПМЭФ-2026 АГРОИМПЭКС

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться