Четверо детей утонули за выходные в Ленинградской области

За прошедшие выходные дни на водоемах Ленинградской области погибли четверо детей. Все утонувшие находились в воде без присмотра взрослых. Смерти произошли в Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском и Тосненском районах.

В водах Молочного озера у поселка Возрождение 14 июня погиб 17-летний подросток. Труп все еще ищут. Попытка переплыть Черное озеро в Приоратском парке закончилась гибелью 16-летнего подростка. На середине водоема у него закончились силы, и он начал тонуть. Знакомые не успели ему помочь. Труп также ищут.

Как ранее сообщал ivbg.ru, тело 17-летнего студента петербургского морского колледжа извлекли из водоема в карьере возле поселка Шапки. Он прыгнул в воду с крутого берега и на поверхность уже не выплыл. А 13 июня в реке Луга утонул шестиклассник. Ребенка ищут.